منظمة التجارة: جائحة كورونا تفضي إلى تراجع حاد في تقييد التجارة

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن جائحة كورونا أفضت إلى تراجع حاد في فرض إجراءات جديدة لتقييد التجارة، مع تحول انتباه الحكومات باتجاه الأزمة الصحية والتزامها بتيسير حركة التجارة.

وفي تقرير نشرته اليوم الأربعاء، قالت المنظمة: "إن الإجراءات الجديدة التي فرضتها دول مجموعة العشرين للحد من واردات المنتجات غير الطبية، غطت 42.9 مليار دولار في الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر، مقارنة مع 417.5 مليار دولار في الفترة السابقة على منتصف أكتوبر من العام 2019".

وأشارت إلى أن أحد عوامل انحسار نطاق مثل تلك الإجراءات، هو أن التجارة نفسها قد تراجعت بنسبة 21 بالمئة للسلع و30 بالمئة للخدمات التجارية، في الربع الثاني من السنة.

ولفتت المنظمة إلى أنه من بين العوامل الأخرى، تحول انتباه الحكومات صوب التعامل مع الجائحة والتزامها بصيانة حركة التجارة، والهدنة النسبية في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الأرقام في 2018 و2019.

وقال يونوف فريدريك أغا نائب المدير العام للمنظمة، في بيان: "إن فيروس كورونا، أفرز تراجعا يكاد يكون غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة". وأضاف: "سيكون للتجارة دور أساسي في التمكين لتعاف اقتصادي قوي، لذا من المشجع أن نرى التزاما عاما من دول مجموعة العشرين بصيانة حركة التجارة."

المصدر: "رويترز"