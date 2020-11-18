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مسؤول أممي: عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان يرتفع إلى 30 ألفا

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مسؤول أممي: عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان يرتفع إلى 30 ألفا
Reuters
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أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين من إثيوبيا إلى السودان وصل إلى 30 ألف شخص حتى الآن، مشددا على أن الخرطوم تحتاج الى مزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين.

وثمن المندوب الدائم للأمم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو، "الجهود الكبيرة والمقدرة التي قادتها حكومة مدينة القضارف تجاه استقبال وإيواء اللاجئين الإثيوبيين جراء النزاعات المسلحة في إقليم تيغراي، وتخصيص معسكرات دائمة لهم".

ودعا أكزل خلال اجتماع مع مشترك مع حكومة الولاية وعدد من منظمات الأمم المتحدة، إلى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لإيواء اللاجئين بما يحفظ لهم الأمن، مؤكدا استعداد المنظمات لإرسال الدعم للاجئين استجابة للأوضاع الإنسانية بمعسكرات اللجوء.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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