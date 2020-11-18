طهران: واشنطن ليست في وضع يمكنها من فرض شروط علينا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لن تساوم على أمنها القومي وإن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران.

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وأضاف في مقابلة مع قناة "برس تي في" أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن "بلغت مرحلة الهزيمة القصوى"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لا يمكنها فعل شيء سوى الاستمرار في الحرب النفسية ضد الشعب الإيراني ".

وتابع أن الجميع يدركون "مدى فشل الأمريكيين وعدم تمكنهم من تحقيق أي من مآرب الضغوط القصوى، ومن هنا يجب أن يكون المرء محتاطا جدا في تفسير بياناتهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران ستثق بواشنطن بعد فوز بايدن بالانتخابات، قال خطيب زاده إن "الحقيقة هي أن الأمر لا يتعلق بالثقة، فقد تم التفاوض على الاتفاق النووي على أساس عدم الثقة المتبادل، وليس الثقة، وهذا هو الأهم".

ولفت إلى أن سلطات بلده "ستنظر في تصرفات أي شخص يتولى رئاسة البيت الأبيض، ولا يزال الوقت مبكرا للحديث عن هذا الأمر. نحن ننتظر لنرى كيف يسير الوضع".

المصدر: "فارس"