ترامب يكسر تقليده العائلي ويقرر قضاء عطلة عيد الشكر في البيت الأبيض

لن يسافر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى فلوريدا لقضاء عيد الشكر في منتجع مار ألاغو هذا العام، مما يمثل خروجا على التقاليد بالنسبة للعائلة.

وكتبت الناطقة باسم السيدة الأميركية الأولى، ستيفاني غريشام، في حسابها على "تويتر" أن "ميلانيا ترامب والرئيس سيحتفلان بعيد الشكر في البيت الأبيض".

Holiday Scheduling Update: The @POTUS & @flotus will be celebrating the Thanksgiving holiday at the @WhiteHouse this year. 🦃🇺🇸 — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) November 17, 2020

وفي حين أن البيت الأبيض لم يعلن رسميا عن خطط السفر، كان من المتوقع أن تقضي العائلة الأولى العطلة في منزل في بالم بيتش. فعائلة الرئيس أمضت كل فترة من إجازات عيد الشكر الثلاثة الماضية هناك.

المصدر: "The Hill"