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ترامب يكسر تقليده العائلي ويقرر قضاء عطلة عيد الشكر في البيت الأبيض

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ترامب يكسر تقليده العائلي ويقرر قضاء عطلة عيد الشكر في البيت الأبيض
Reuters
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لن يسافر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى فلوريدا لقضاء عيد الشكر في منتجع مار ألاغو هذا العام، مما يمثل خروجا على التقاليد بالنسبة للعائلة.

وكتبت الناطقة باسم السيدة الأميركية الأولى، ستيفاني غريشام، في حسابها على "تويتر" أن "ميلانيا ترامب والرئيس سيحتفلان بعيد الشكر في البيت الأبيض".

وفي حين أن البيت الأبيض لم يعلن رسميا عن خطط السفر، كان من المتوقع أن تقضي العائلة الأولى العطلة في منزل في بالم بيتش. فعائلة الرئيس أمضت كل فترة من إجازات عيد الشكر الثلاثة الماضية هناك.

المصدر: "The Hill"

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