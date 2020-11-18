صديقة قديمة لإيفانكا ترامب: مهووسة بالمال والسلطة مثل والدها

زعمت صديقة قديمة لإيفانكا ترامب، أن الأخيرة مهذبة وساحرة في الأماكن العامة، لكنها في الأماكن الخاصة مهووسة بالمال والسلطة مثل والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت الصحفية ليساندرا أورستروم (38 عاما) في مجلة "فانتي فير"، قائلة إنها كانت أقرب صديقة لإيفانكا في المدرسة خلال التسعينيات، وأنهما كانتا لا تنفصلان قبل أن فرقت الخلافات بينهما.

وكشفت أورستروم عن محادثة جرت بينها وبين إيفانكا عندما كانتا في العشرينات من العمر، وتشير إلى أنها اقترحت على ابنة الرئيس الأمريكي قراءة كتاب ريتشارد روسو الحائز على جائزة بوليتزر لعام 2001 "إمباير فولز"، وهي رواية تتبع قصة شاب في بلدة خيالية صغيرة من الطبقة العاملة في ولاية مين، فما كان من إيفانكا إلا أن ردت قائلة: "لماذا تقترحين أن أقرأ كتابا عن الفقراء؟ لماذا تعتقدين أنني سأهتم بهذا الموضوع؟".

كما كشفت أن إيفانكا شجعت الفتيات الأخريات في المدرسة على التصرف بشكل سيء، وغالبا ما كانت تلوم من في الفصل على الشغب الذي كانت هي تتسبب به، مضيفة: "إيفانكا كانت في الأساس زعيمة العصابة".

وأوضحت أنهما افترقتا عن بعضهما بعد أن حصلت على عمل جديد كصحفية في بيروت. وتقول أورستروم إن صداقتهما الآن بعيدة ولكنها حضارية.

المصدر: "الإندبندنت"