إيرلندا الشمالية.. توقيف شخص مرتبط بتفجيرات برمنغهام عام 1974

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء بأن الشرطة اعتقلت رجلا متورطا في تفجيرات عام 1974 بمدينة برمنغهام، التي أسفرت عن مقتل 21 شخصا وجرح 220 آخرين.

وجرى اعتقال المتهم (65 سنة) في منزله بمدينة بلفاست بعد تنسيق بين شرطة إيرلندا الشمالية وضباط مكافحة الإرهاب، فيما تجري حاليا عملية تفتيش منزله.

وقالت شبكة "بي بي سي" إن المتهم سيخضع للاستجواب في أحد مراكز الشرطة بإيرلندا الشمالية.

يذكر أنه تمت إدانة 6 رجال عن طريق الخطأ بالوقوف وراء التفجيرات وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة، قبل أن يطلق سراحهم سنة 1991 بعد تبرئتهم.

واستهدفت التفجيرات حانتين بالمدينة، وهو الحادث الأكثر دموية في المملكة المتحدة خلال 30 عاما من العنف في إيرلندا الشمالية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية