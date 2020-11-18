وزير الدفاع الإيطالي: على الناتو أن يبت في فبراير بشأن ما إذا كان سيواصل مهمته في أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن على حلف الناتو أن يقرر في فبراير المقبل، فيما إذا كان سيواصل مهمته في أفغانستان أم لا.

إقرأ المزيد

وقال غويريني في كلمة له أمام نواب البرلمان: "سيكون اللقاء الوزاري للناتو في فبراير، بعد بدء الإدارة الأمريكية الجديدة عملها، لحظة سيتوجب على الحلف أن يحدد موقفه حول أفغانستان. إذ سيكون عليه أن يقرر فيما إذا كان عليه أم يواصل مهمته (هناك) وكيف يواصلها أم أن عليه أن يتوجه نحو اختتام مهمته في أفغانستان وسحب مجمل قواته المنتشرة هناك".

وأضاف الوزير أنه ناقش هذا الموضوع، يوم الثلاثاء، مع شركائه الأمريكيين، وبحثه صباح اليوم مع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ. وكشف غويريني أنه أعرب خلال هذه اللقاءات عن نية إيطاليا أن تبت، مع حلفائها في شأن الخطوات اللازم اتخاذها في هذا المسار خلال الأشهر المقبلة.

إقرأ المزيد

وأوضح وزير الدفاع أن قرار واشنطن تقليص قوام القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، تم إبلاغ حلفاء واشنطن به بصورة رسمية. وأكد بهذا الصدد تمسك إيطاليا بتنفيذ التزاماتها في هذين البلدين.

المصدر: نوفوستي