ظريف: التقيت ببايدن عدة مرات وهو يدرك التطورات الدولية أكثر من ترامب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه التقى سابقا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حين كان يعمل سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة.

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وأضاف ظريف في مقابلة مع صحيفة "إيران" الرسمية، أنه يعرف بايدن منذ ثلاثين عاما، مشيرا إلى أنه التقى به عدة مرات في مقر البعثة الإيرانية في نيويورك، في إطار اجتماعات غير سرية حصل على تصريح بشأنها.

ووصف ظريف بايدن بـ"السياسي المخضرم"، وقال إن بايدن " غير مبتدئ، وأشعر أنه يدرك التطورات الدولية أفضل من ترامب، ويعرف التزامات الولايات المتحدة بهذا الشأن".

وقال ظريف إن تصريحات بايدن تشير إلى أنه يدرك أن سياسة الأحادية لا تمثل حلا لما يشهده العالم اليوم، لكنه أردف بالقول: "علينا أن نرى كيف ستكون ممارساته على الأرض".

وأكد ظريف أنه في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي، في عهد بايدن، فإن "طهران مستعدة لمناقشة طريقة عودتها"، مشددا على أن "واشنطن ليست في موقع يؤهلها لوضع شروط لذلك".

المصدر:RT