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تدريبات جوية مشتركة للمرة الأولى بين تركيا وبريطانيا ضمن "الناتو"

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تدريبات جوية مشتركة للمرة الأولى بين تركيا وبريطانيا ضمن
Reuters
مقاتلة "إف-16" التركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات "إف-16" التركية أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلة "Eurofighter Typhoon" التابعة لسلاح الجو البريطاني.

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وأوضحت الدفاع التركية في بيان أن التدريب العسكري يندرج في إطار تدريبات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف البيان أن التدريب المذكور يعد الأول من نوعه بين القوات الجوية التركية والبريطانية.

وأشار إلى أن التدريب بدأ عقب وصول المقاتلة البريطانية إلى القاعدة الجوية الثالثة في ولاية قونيا وسط تركيا.

المصدر: الأناضول

 

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