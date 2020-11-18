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البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح السفارات

عبد اللهيان ينتقد بشدة زيارة وفد بحريني إلى إسرائيل

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عبد اللهيان ينتقد بشدة زيارة وفد بحريني إلى إسرائيل
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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قال مساعد رئيس البرلمان الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن تواجد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد استمرارا للسرك في شرفة البيت الأبيض".

وانتقد عبد اللهيان الزيارة التي يقوم بها اليوم الأربعاء، وفد بحريني إلى إسرائيل، وكتب على صفحته في "فيسبوك" : "في هذه المسيرة الخاطئة ... لاشك في أن خونة القدس الشريف وفلسطين الأبية لا مستقبل لهم".

ووصل اليوم وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب، على رأس وفد حكومي، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة فيما يتطلع البلدان إلى توسيع التعاون، بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في شهر سبتمبر الماضي، في اتفاق بوساطة أمريكية.

المصدر: RT + وكالات

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