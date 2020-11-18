عبد اللهيان ينتقد بشدة زيارة وفد بحريني إلى إسرائيل

قال مساعد رئيس البرلمان الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن تواجد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد استمرارا للسرك في شرفة البيت الأبيض".

تواجد وزیر خارجیة آل خليفة #البحريني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد استمرارا" للسرك في شرفة البيت الأبيض. في هذه المسيرة الخاطئة سيكون مصير آل خليفة مع الخنازير الصهاينة. لاشك في أن خونة القدس الشريف و فلسطين الأبية لامستقبل لهم#الأقصى_يرفضكم#اطردوا_المطبعينpic.twitter.com/1eawpgos2f — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 18, 2020

وانتقد عبد اللهيان الزيارة التي يقوم بها اليوم الأربعاء، وفد بحريني إلى إسرائيل، وكتب على صفحته في "فيسبوك" : "في هذه المسيرة الخاطئة ... لاشك في أن خونة القدس الشريف وفلسطين الأبية لا مستقبل لهم".

ووصل اليوم وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب، على رأس وفد حكومي، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة فيما يتطلع البلدان إلى توسيع التعاون، بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في شهر سبتمبر الماضي، في اتفاق بوساطة أمريكية.

المصدر: RT + وكالات