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"المونيتور": أردوغان لا يعبأ بتهديدات أوروبا فرض عقوبات على تركيا

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Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد موقع أخباري أمريكي أن دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحل قائم على إنشاء دولتين مستقلتين في قبرص، تشكل عقبة رئيسة أمام أية جهود لتحسين العلاقات بين تركيا والدول الغربية.

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وأشار موقع "المونيتور"، في تقرير نشره، إلى أن "دعوة أردوغان تزامنت مع قراره تحدي المجموعة الدولية، بالاستمرار في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط"، ما يعني أنه "لا يعبأ بتهديدات أوروبا فرض عقوبات على تركيا".

ولفت التقرير إلى أن بعض المراقبين فسروا تصريحات أردوغان على أنها "محاولة لانتزاع مزيد من التنازلات من حكومة قبرص، في أية مفاوضات سلام مقبلة".

وأعلن الرئيس التركي، يوم أمس الثلاثاء، عن "بدء مرحلة جديدة ستفضي إلى الإقرار بواقع وجود جمهورية شمال قبرص التركية في المنطقة والعالم".

المصدر: "إرم نيوز"

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