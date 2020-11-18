كبير السيناتورات الجمهوريين: سنضمن انتقالا منظما للسلطة وسحب القوات من العراق وأفغانستان سيكون خطأ

تعهد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بضمان "الانتقال المنظم" للسلطة إلى الإدارة الجديدة في يناير القادم، دون ذكر اسم الفائز في انتخابات الرئاسة.

وقال ماكونيل، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن رفض إدارة الخدمات العامة (GSA) الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، قال: "سيكون لدينا انتقال منظم من هذه الإدارة إلى القادمة"

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وتابع: "كل ما نتحدث عنه الآن لا قيمة له. سيحصل كل شيء في الموعد المحدد وسنؤدي القسم للإدارة الجديدة في 20 يناير".

وأقر ماكونيل، الذي لم يعترف صراحة بعد بفوز بايدن في الانتخابات، بأن نتائج التصويت في بعض الولايات المتأرجحة الحاسمة، بعد اكتمال عملية التصديق عليها بناء على دعاوى قضائية، ستكون نهائية، ثم سيجتمع مجمع الناخبين في ديسمبر للإعلان رسميا عن الفائز في الانتخابات.

في الوقت نفسه، حذر زعيم الأغلبية الجمهورية إدارة ترامب من خفض مستوى التواجد العسكري الأمريكي من أفغانستان والعراق بشكل حاد، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون خاطئة.

وشدد ماكونيل على أن تفادي أي تغيرات "زلزالية" في السياسات الدفاعية والخارجية في الأشهر القليلة القادمة "يعد أمرا ذا أهمية قصوى".

وجاءت هذه التصريحات في نفس الوقت تقريبا الذي أعلن فيه البنتاغون عن خطة لسحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق بحلول منتصف يناير القادم.

المصدر: NBC