"فايزر" تنوي ترخيص لقاحها المضاد لكورونا لتسويقه في الولايات المتحدة

قال المدير العام لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، أمس الثلاثاء، إن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريبا جدا"، طلبا للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة.

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وأشار إلى أن هذا الترخيص سيتيح، إذا ما سارت الأمور على ما يرام، بدء عمليات التطعيم خلال شهر ديسمبر القادم.

وأكد بورلا خلال مؤتمر نظمه موقع "ستاتنيوز"، أنهم "قريبون جدا من تقديم طلب ترخيص طارئ"، غير مؤكد أو ناف، ما إذا كان تقديم الطلب سيتم هذا الأسبوع، علما بأنه ذكر في وقت سابق أن الطلب سيقدم "على الأرجح في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري"، بحسب "فرانس برس".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط، تمنحه وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، للتصدي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كورونا، ويمكن للوكالة أن تبطل هذا التصريح أو تعدله، إذا ما ظهرت لاحقا بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته، فيما في أوروبا، تستخدم "وكالة الأدوية" إجراء معجلا، يتيح لها إجراء عملية "تقييم متواصل" للبيانات المتعلقة بمدى فعالية أي لقاح أو دواء وسلامته، فور صدور هذه البيانات، وحتى قبل أن تقدم الشركة المصنعة طلب ترخيص رسميا.

ولم تذكر وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، المدة التي ستستغرقها مراجعة البيانات المتعلقة بفعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسيان لإصدار الترخيص الطارئ له، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

المصدر: "فرانس برس"