تركيا تفرض إجراءات صارمة لمكافحة كورونا اعتبارا من يوم الجمعة

أعلنت الداخلية التركية أن الإجراءات الجديدة لمكافحة كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء يوم الجمعة، وتشمل الحد من ساعات العمل بالمطاعم والمقاهي، وفرض إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال بيان لوزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء يوم 20 نوفمبر، وتشمل الحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي، وفرض إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

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وذكر البيان أنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر بالعمل من الساعة 07,00 إلى الساعة 17,00 بتوقيت غرينيتش، بينما ستفتح المطاعم والمقاهي فقط لبيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.

وبموجب القيود الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا يوم الجمعة، سيتم إغلاق دور السينما حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت تركيا أمس 3819 إصابة جديدة و103 وفيات بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 11704.

وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا لن يعطل سلاسل التوريد والإنتاج.

المصدر: وكالات