أول رحلة لـ"طيران الخليج" إلى تل أبيب حاملة على متنها وفدا بحرينيا

توجه صباح اليوم الأربعاء إلى إسرائيل وفد يمثل حكومة البحرين، في أول رحلة لـ"طيران الخليج" إلى تل أبيب.

وذكر موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الرحلات الجوية أن رحلة طيران الخليج رقم GF972 أقلعت من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى تل أبيب.

وتأتي هذه الزيارة فيما يتطلع البلدان إلى توسيع التعاون، بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في شهر سبتمبر الماضي، في اتفاق بوساطة أمريكية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، في وقت سابق، فإن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع ثلاثي بين وزير الخارجية البحريني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: وكالات