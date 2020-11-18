طيار أمريكي ناج من الحرب يتسلم منصبا رفيعا في البنتاغون

أكد البنتاغون، يوم أمس الثلاثاء، أن سكوت أوغريدي، الطيار الأمريكي الناجي من تحطم طائرته الحربية خلال حرب البوسنة في العام 1995، تسلم منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي. .

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ويعتبر أوغريدي "بطلا قوميا" في الولايات المتحدة، بعدما تمكن في شهر يونيو من العام 1995، من البقاء على قيد الحياة لمدة ستة أيام، في غابة بالقرب من بيهاتش بشمال شرق البوسنة، بعدما أسقطت المقاتلة التي كان يقودها، وهي طائرة حربية من طراز إف-16، بصاروخ صربي خلال تنفيذها مهمة في إطار عملية "حظر الطيران"، وفق "فرانس برس".

وأنقذت أوغريدي آنذاك وحدة كوماندوس تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، وعاد إلى موطنه، حيث روى الطيار "مغامرته" في كتاب بعنوان "العودة بشرف"، ما لبث أن صورت وقائعه في فيلم صدر في العام 2001، بعنوان "خلف خطوط العدو"، كما نال أوسمة عسكرية عدة، من بينها وسام "القلب الأرجواني"، بحسب الوكالة الفرنسية.

وذكرت "فرانس برس"، إنه وفقا لسيرة ذاتية موجزة نشرها البنتاغون، ترك أوغريدي صفوف الجيش في العام 2001، بعد خدمة عسكرية استمرت 12 عاما، تخللتها 67 مهمة قتالية، وأصبح "مستشارا ومستثمرا ورجل أعمال".

وكان أوغريدي أحد المتحدّثين في المؤتمر العام للحزب الجمهوري في العام 1996، في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

المصدر: "فرانس برس"