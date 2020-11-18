الولايات المتحدة.. السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تشاك غراسلي، أنه أجرى فحصا لفيروس كورونا المستجد، وكانت نتيجته إيجابية.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، كتب غراسلي: "يوم الثلاثاء أثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، وأضاف: "أشعر بالرضا وأخطط للعمل من المنزل في ولاية أيوا".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 762 حالة وفاة و151855 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز الأمريكية في بياناتها، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 11 مليونا و136 ألفا و253 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 246232.

المصدر: "رويترز"