إعادة تفعيل عضوية كوربين في حزب العمال البريطاني بعد تعليقها بسبب اتهامات بمعاداة السامية

ذكرت صحيفة الغارديان أنه سيتم إعادة تفعيل عضوية الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين في الحزب بعد تعليقها بسبب رد فعله تجاه تقرير بشأن معاداة السامية.

وكان حزب العمال البريطاني علق قبل أسبوعين عضوية زعيمه السابق، بعد أن وجدت هيئة رقابية حكومية أنّ الحزب "خرق قواعد المساواة خلال إدارته التي لا يمكن تبريرها لشكاوى متعلقة بمعاداة السامية".

وأتى قرار تعليق عضوية كوربين بعد أن أعلن رفضه قبول كافة استنتاجات تقرير لجنة المساواة وحقوق الإنسان العامة، في موقف معارض لرئيس الحزب الجديد كير ستارمر.

وفسر ناطق باسم الحزب تعليق العضوية حينها، قائلا إنه في ضوء تصريحاته التي أدلى بها كوربين وفشله في التراجع عنها بعد ذلك، علّق الحزب عضويته على ذمة التحقيق.

المصدر: وكالات