وزير الصحة الإيراني: وفيات كورونا قد تزيد إلى المثلين بحال عدم الالتزام بالإجراءات

حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من أن وفيات كورونا قد تزيد لأكثر من المثلين في وقت قريب، إذا انتهك المواطنون القواعد الرامية لاحتواء الفيروس.

وفي تصريح له قبيل فرض قيود على مستوى البلاد لكبح تفشي الفيروس، قال نمكي: "هذه هي الفرصة الأخيرة لكي يتعافى نظامنا الصحي، وإذا أهمل الناس فسوف نخسر اللعبة وتصبح الوفيات بالألوف. هذه هاوية يصعب الهروب منها".

وكانت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الوفيات اقتربت أيضا من بلوغ رقم قياسي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 482 وفاة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 42461.

المصدر: "رويترز"