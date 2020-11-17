إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز مليوني حالة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت في البلاد مليوني حالة.

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، جيروم سالمون، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وصل في البلاد إلى 2036755، بزيادة 45522 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس بفرنسا في إحصائية 15 نوفمبر 27228 حالة، وفي البيانات المنشورة يوم 16 نوفمبر 9406، بينما وصل إلى مستوى قياسي يوم 2 نوفمبر بنحو 69500.

وأضاف سالمون أن السلطات الصحية رصدت 1219 وفاة جديدة بينها 437 تم تسجيلها خلال اليوم الماضي في مستشفيات البلاد، بينما تأتي الحالات الباقية من نصيب المؤسسات الاجتماعية مثل دور المسنين حيث يتم تحديث هذه الإحصائية مرتين خلال أسبوع.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 46272.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية جراء كورونا في المستشفيات يوم 15 نوفمبر 302، وفي 16 نوفمبر 506 حالات.

المصدر: وكالات