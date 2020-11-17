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ولاية أمريكية تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم

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ولاية أمريكية تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم
AFP
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يعد معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نورث داكوتا الأمريكية هو الأعلى في العالم، وفقا لتحليل بيانات أجراه اتحاد العلماء الأمريكيين.

وأظهر التحليل أن معدل الوفيات في هذه الولاية هو 18.2 حالة وفاة لكل مليون شخص. وفي الوقت نفسه، يوجد في ولاية ساوث داكوتا 17.4 حالة وفاة لكل مليون، وهو ثالث أسوأ معدل في العالم.

وأظهر التقرير اليومي للولاية حول كورونا أنه تم تسجيل 1089 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 16 نوفبر، و743 حالة وفاة.

المصدر: "The Hill"

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