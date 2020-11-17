ولاية أمريكية تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم

يعد معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نورث داكوتا الأمريكية هو الأعلى في العالم، وفقا لتحليل بيانات أجراه اتحاد العلماء الأمريكيين.

وأظهر التحليل أن معدل الوفيات في هذه الولاية هو 18.2 حالة وفاة لكل مليون شخص. وفي الوقت نفسه، يوجد في ولاية ساوث داكوتا 17.4 حالة وفاة لكل مليون، وهو ثالث أسوأ معدل في العالم.

📍NEW: North Dakota & South Dakota rank #1 & #3.... Our analysis shows 18 of the 50 worst #COVID19 hotspots with the highest mortality worldwide are in the US. And all this reflects deaths arising from older cases arising 3 weeks ago in Oct. Nov case surging➡️bad Dec death wave. pic.twitter.com/AgdSum14Dw — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 16, 2020

وأظهر التقرير اليومي للولاية حول كورونا أنه تم تسجيل 1089 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 16 نوفبر، و743 حالة وفاة.

المصدر: "The Hill"