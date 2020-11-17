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البنتاغون يعلن نجاح اختبار صاروخ كان يثير معارضة روسيا

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البنتاغون يعلن نجاح اختبار صاروخ كان يثير معارضة روسيا
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إطلاق صاروخ "ستاندارد ميسايل" الأمريكي المضاد للصواريخ
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أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين نجحوا، أمس الاثنين، في اختبار صاروخ "ستاندارد ميسايل-3" المضاد للصواريخ، وهو سلاح سبق أن أعلنت موسكو قلقها إزاء اختباراته.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عملاء وكالة الدفاع المضاد للصواريخ وعناصر القوات البحرية المتمركزين على متن سفينة "جون فين" نجحوا في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي عابر للقارات يجسج تهديدا بواسطة صاروخ ستاندارد ميسايل-3، وذلك أثناء اختبارات أجريت في عرض المحيط الهادئ شمال غربي هاواي.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ الهدف تم إطلاقه من جزر مارشال، أما الصاروخ المضاد فأطلق من على متن السفينة المزودة بنظام "أيجيس".

وسابقا أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن قلق موسكو إزاء خطط الولايات المتحدة في مجال الدفاع المضاد للصواريخ، وخاصة إزاء اختبارات صاروخ "ستاندارد ميسايل-3".

ووصف الدبلوماسي هذه الاختبارات بأنها تدل على شروع الولايات المتحدة في تطوير نظام تكمن وظيفته في مواجهة روسيا عسكريا بشكل مباشر، وإحداث قدرات هدفها تحييد الوسائل الروسية للردع النووي. 

المصدر: نوفوستي

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