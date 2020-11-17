الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في قره باغ وتدعو أذربيجان وأرمينيا لاستئناف التفاوض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني، داعيا إياهما لاستئناف المفاوضات حول حل النزاع.

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وقال بوميبو، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة ترحب بوقف الأعمال العدائية النشطة بين أرمينيا وأذربيجان. منذ بداية الأعمال العدائية الأخيرة دعت الولايات المتحدة إلى وقف العنف ودانت هذا التصعيد العسكري، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بما في ذلك بين المدنيين... ندعو من جديد كل الأطراف إلى تطبيق التزاماتها في إطار القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "وقف الأعمال القتالية يمثل الخطوة الأولى فقط في السبيل نحو تحقيق تسوية سلمية للنزاع في ناغورني قره باغ عن طريق المفاوضات. ندعو بإصرار الأطراف إلى استئناف التعاون مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أسرع وقت ممكن لإيجاد حل سياسي صارم ومستدام للنزاع بناء على مبادئ اتفاقية هلسنكي النهائية، والتي تشمل عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وحدة الأراضي، إقرار المصير ومساواة الحقوق للشعوب".

وتترأس روسيا وفرنسا والولايات المتحدة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تقود العملية التفاوضية بين أذربيجان وأرمينيا لتسوية النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بعد إعلان سكانه الأرمن عام 1991 استقلاله عن باكو.

المصدر: RT