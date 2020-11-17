بولتون بعد أن وصفه ترامب بالشخص الأكثر غباء: لن أنزل لهذا المستوى

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يتراجع عن قول الحقيقة أمام تعليقات ترامب "المراهقة وغير الرئاسية"، قائلا: "لن أنزل إلى هذا المستوى".

وفي حديث لشبكة "CNN" الأمريكية، تعليقا على تغريدة ترامب التي نعته فيها بـ"الغباء"، وعما إذا كان يعتقد أن قادة الجمهوريين يتجنبون الحديث خوفا من تغريدات ترامب، قال بولتون: "أعتقد أنهم سيتحدثون وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا، وأعتقد أنهم يواجهون المعضلة نفسها التي أواجهها بطريقة ما".

وأضاف: "أنا لا أرد على هذه التغريدات المراهقة غير الرئاسية، لن أنزل إلى هذا المستوى". وتابع: "أعتقد أن عليهم تقوية قلوبهم وتحمل تغريدة أو اثنين من دونالد ترامب على تويتر".

وأكد بولتون أن "الصمت ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة للحزب الجمهوري". وقال: "أفهم أن الناس قلقون بشأن قاعدة الرئيس، تحدثوا إلى قاعدة الرئيس وأخبروهم بالحقيقة، أعتقد أنهم يستطيعون قبولها".

وكان ترامب انتقد مستشاره السابق بولتون، في تغريدة على موقع "تويتر" يوم الأحد الماضي، قائلا: إنه "كان واحدا من أغبى الأشخاص" الذين عمل معهم في إدارته.

المصدر: CNN