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بومبيو يدين إطلاق قوات منطقة تيغري صواريخ على عاصمة إريتريا

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بومبيو يدين إطلاق قوات منطقة تيغري صواريخ على عاصمة إريتريا
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، قوات منطقة تيغري المتمردة في إثيوبيا لإطلاقها صواريخ على عاصمة إريتريا في نهاية الأسبوع في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ أسبوعين.

وكتب بومبيو على تويتر: "نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الصراع واستعادة السلام وحماية المدنيين".

ويأتي الصراع المسلح الحالي في إثيوبيا إثر هجوم عسكري شنه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة، في الرابع من نوفمبر الجاري، لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية تعود للجيش الإثيوبي بالمنطقة.

وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

المصدر: رويترز

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