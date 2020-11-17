بومبيو يدين إطلاق قوات منطقة تيغري صواريخ على عاصمة إريتريا

دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، قوات منطقة تيغري المتمردة في إثيوبيا لإطلاقها صواريخ على عاصمة إريتريا في نهاية الأسبوع في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ أسبوعين.

وكتب بومبيو على تويتر: "نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الصراع واستعادة السلام وحماية المدنيين".

We strongly condemn the attack by the Tigray People’s Liberation Front against Eritrea and the attempt to internationalize the conflict. We urge the TPLF and the Ethiopian authorities to take immediate steps to de-escalate the conflict, restore peace, and protect civilians. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020

ويأتي الصراع المسلح الحالي في إثيوبيا إثر هجوم عسكري شنه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة، في الرابع من نوفمبر الجاري، لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيغراي، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية تعود للجيش الإثيوبي بالمنطقة.

وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

المصدر: رويترز