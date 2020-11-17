مقربون من بايدن يؤكدون عدم نيته التحقيق في أعمال ترامب

قال مساعدو المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن إنه لا يعتزم فتح تحقيقات في أعمال وشركات الرئيس الحالي دونالد ترامب، وسيسعى عوضا عن ذلك إلى "المضي قدما لتوحيد البلد".

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وأوضح أحد مستشاري بايدن لشبكة "أن بي سي" أنه سيركز أكثر "على حل المشاكل والمضي قدما"، من دون اللجوء إلى إجراءات قضائية قد تطول، ما من شأنه أن يغضب الكثير من الديمقراطيين الذين ينوون ملاحقة ترامب.

وقال مساعد آخر إن أولويات بايدن تشمل التعامل مع الجائحة، وإعادة إحياء الاقتصاد، ومحاربة العنصرية والتغيرات المناخية.

وتأتي تصريحات مساعدي بايدن وسط مخاوف من أن ترامب قد يوقع سلسلة من اتفاقيات الحصانة لفائدة مساعديه وشركائه في الأعمال في الأيام الأخيرة من رئاسته، ما يجعلهم محميين من أي محاكمة فيدرالية.

يذكر أن وكالة بلومبرغ كانت ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المدعي العام لولاية نيويورك يواصل التحقيق في السجلات الضريبية لعائلات كبار المسؤولين الماليين في منظمة ترامب كجزء من تحقيق في شركة الرئيس.

المصدر: RT