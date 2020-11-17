بوتين يحذر من مخاطر تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه الذي ألقاها في قمة "بريكس" من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط، وركز في كلمته على الوضع في العراق بشكل خاص.

وقال بوتين في كلمة ألقاها عبر تقنية "فيديو كونفرونس"، اليوم الثلاثاء، أمام قادة مجموعة "بريكس": "لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعبا، قائلا: "يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن. ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا".

وأكد بوتين على أن الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا، كما أشار إلى أن حجم الجرائم الإلكترونية قد زاد بشكل ملحوظ.

المصدر: تاس