وزير إسرائيلي: لا ينبغي للإيرانيين الشعور بالراحة

قال وزير الطاقة الإسرائلي، يوفال شتاينتس، اليوم الثلاثاء، إن على إيران أن تقلق من الأنباء التي وردت حول طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع خيارات بشأن مهاجمة موقع نووي بإيران.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه " لا ينبغي للإيرانيين الشعور بالراحة"، بعد ورود أنباء عن مخططات لترامب، بضرب موقع نووي إيراني خلال الشهرين المتبقين له في منصبه.

وقال شتاينتس لراديو الجيش الإسرائيلي: "لو كنت إيرانيا، لما شعرت بالراحة بعد التقرير"، مضيفا أنه لم يكن على علم بمداولات البيت الأبيض يوم الخميس الماضي.

وتابع:"من المهم جدا أن يعرف الإيرانيون أنهم إذا اندفعوا فجأة نحو مستويات عالية من التخصيب، في اتجاه الأسلحة النووية، فإنهم قد يواجهون القوة العسكرية للولايات المتحدة، وربما لدول أخرى أيضا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن ترامب تشاور يوم الخميس الماضي، مع كبار مستشاريه، بشأن إمكانية مهاجمة مصنع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، ولكن المستشارين أحبطوا ذلك الخيار.

ومن الجهة المقابلة، أشار الإيرانيون إلى أن أي هجوم أمريكي على إيران، سيواجه ردا "ساحقا".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات نقلها موقع حكومي على الإنترنت، أن "أي عمل ضد الأمة الإيرانية سيواجه بالتأكيد ردا ساحقا"، متهما إسرائيل بـ"الحرب النفسية" ضد إيران.

وأضاف: "أنا شخصيا لا أتوقع أنه من المحتمل أنهم (الولايات المتحدة)، يريدون التسبب في انعدام الأمن في العالم والمنطقة".

ولفتت إيران إلى أن برنامجها النووي مخصص للاحتياجات السلمية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"+ RT