إيطاليا تناشد إسرائيل التخلي عن خطط لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة بالقدس الشرقية

دعت إيطاليا الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى التخلي عن خططها لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" بالقدس الشرقية.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية أن "إيطاليا تعرب عن قلقها الشديد إزاء بدء إجراءات العطاء لبناء 1257 وحدة سكنية في غفعات همتوس وتناشد السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القرار".

وأشارت الوزارة إلى أن بناء الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنة سيعرض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة لخطر كبير، مضيفة: "وفقا للقانون الدولي والموقف الأوروبي الموحد، تعتبر إيطاليا غير شرعية المستوطنات التي تمثل عقبة خطيرة تعوق تحقيق حل الدولتين العادل".

وأردف البيان أن إيطاليا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، دعت إسرائيل مرارا إلى وقف أي أنشطة استيطانية، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تتعارض مع القانون الدولي.

وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية كشفت، يوم الأحد الماضي، عن قرار سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرح عطاء لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" بجنوب القدس.

المصدر: نوفوستي