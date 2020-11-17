قبرص تعلن انطلاق تمارين عسكرية جوية مشتركة مع إسرائيل تدوم 3 أيام

أعلنت وزارة دفاع الشطر اليوناني لجزيرة قبرص انطلاق تمارين عسكرية قبرصية إسرائيلية مشتركة اليوم الثلاثاء تستغرق 3 أيام وتحمل اسم "أونيسيلوس جدعون".

وتشارك فيها "طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للحرس الوطني القبرصي"، على حد قول الوزارة القبرصية.

وأضافت هذه الأخيرة من نيقوسيا، عبر بيانها الرسمي، بأن هذه التمارين تأخذ مجراها "في منطقة التحليق الخاصة بنيقوسيا وفي منطقة شاسعة من الأراضي الخاضعة لجمهورية قبرص" وأنها "تدخل في إطار برنامج التعاون العسكري المتفق عليه في مجال الدفاع الثنائي مع إسرائيل"، وأيضا في "إطار العلاقات الجيدة جدا خلال السنوات الأخيرة بين الدولتين في ميادين الدفاع والأمن".

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المصدر: صحيفة "إن سيبروس" (In-Cyprus) القبرصية