وزيرة الدفاع الألمانية: بايدن قد يعيد النظر في خطط خفض القوات الأمريكية في ألمانيا
Reuters
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قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد يعيد النظر في الخطط التي أعلنت عنها إدارة ترامب خلال الصيف لإجراء خفض كبير في عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.
وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور: "سمعنا من الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في هذه الخطط باستفاضة شديدة".
وتابعت: "على الأقل هناك فرصة لتغيير الخطط، وسنرى ما إذا كان هذا يعني سحب هذه الخطط تماما أم مجرد تعديل أجزاء منها".
المصدر: رويترز