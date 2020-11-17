رئيس الوزراء الياباني: اليابان وأستراليا توصلتا إلى اتفاق واسع بشأن الدفاع بينهما

أكد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء، أن اليابان وأستراليا توصلتا إلى اتفاق واسع بشأن قضايا الدفاع الثنائي بينهما.

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وجاءت تصريحات سوغا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي يزور طوكيو.

ويتفاوض البلدان على اتفاق الدفاع هذا منذ سنوات، لتعزيز علاقاتها الأمنية، فيما لا يزال الاتفاق الموقع بحاجة إلى المصادقة عليه من قبل المشرعين في البلدين.

والاتفاق هذا، المسمى باتفاق الوصول المتبادل، هو إطار قانوني يسمح لقوات الجانبين، بزيارة البلد الآخر، وإجراء تدريبات وعمليات مشتركة.

المصدر: "رويترز"