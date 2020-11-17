رئيس الوزراء اليوناني يلتقي ولي العهد الإماراتي غدا لبحث العلاقات الثنائية

يتوجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيلتقي بولي العهد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم غد الأربعاء.

إقرأ المزيد

وتهدف هذه الزيارة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة.

ويتخلل الزيارة، لقاء بين ميتسوتاكيس ورئيس "مركز الهداية "، التابع للمنظمات الدولية التي تحارب التطرف والعنف، علي راشد النعيمي، وزيارة لجامع الشيخ زايد الكبير.



ويتشكل الوفد المرافق لرئيس الوزراء اليوناني خلال الزيارة، من وزير الخارجية، ووزير التنمية والاستثمار، ونائب وزير الخارجية المسؤول عن الدبلوماسية الاقتصادية، ومدير المكتب الاقتصادي لرئيس الوزراء، ومستشار الأمن القومي اليوناني.

المصدر: RT