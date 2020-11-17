الكرملين: مستعدون لتقديم إيضاحات حول الدور التركي في قره باغ لشركائنا في مجموعة مينسك

أكد الكرملين استعداده لتقديم إيضاحات بشأن دور تركيا والوضع في قره باغ، إلى واشنطن وباريس، بصفتهما شركاء في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إذا احتاجتا لذلك.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إذا احتاج شركاؤنا في الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك إلى توضيحات، فلا شك في أن هذه التوضيحات سيتم تقديمها، بالإضافة إلى ذلك، تجري اتصالات منتظمة من خلال إداراتنا الدبلوماسية بشأن الوضع في قره باغ".

ووفقا لما صرح به بيسكوف، فإن الكرملين لا يرغب في التعليق على العلاقات الثنائية بين الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك، والجمهورية التركية.

وقال بيسكوف: "لدينا علاقاتنا الثنائية الخاصة، والتي نقدرها. أما بالنسبة لوضعنا كرؤساء لمجموعة مينسك، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو كيفية الحفاظ على السلام، الذي تم إرساؤه مؤخرا في إقليم قره باغ، وكيفية ضمان عودة جميع المشردين واللاجئين والمهاجرين. وكيفية المراقبة للحفاظ على هذا السلام".

ويأتي تصريح الكرملين تعليقا على ما صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، من أن الولايات المتحدة وفرنسا تنتظر من روسيا توضيحات بشأن دور تركيا في الاتفاق الأخير، الذي تم توقيعه لإنهاء القتال في قره باغ.

المصدر: نوفوستي