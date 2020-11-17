سجن ضابط في كورويا الجنوبية بعد إدانته بتسريب معلومات سرية عن مشروع مدمرة جديدة

أفادت وكالة أنباء يونهاب أن ضابطا في البحرية الكورية الجنوبية حكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة تسريب معلومات سرية حول مشروع لبناء مدمرة من الجيل الجديد.

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وذكرت الوكالة أن محكمة عسكرية بوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية توصلت إلى أن الضابط مذنب لسماحه لشركة هيونداي (الكورية الجنوبية) للصناعات الثقيلة، وأيضا لشخص مدني، بنسخ معلومات سرية حول بناء مدمرة زنة 6000 طن، مع نظام الإنذار المبكر إيجيس في عام 2014.

كما حكم على ضابط آخر متقاعد في هذه القضية بالسجن 18 شهرا.

وعلى الرغم من تسريب المعلومات السرية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة فمن المرجح أن يتم اختيارها هي ذاتها كمقاول لمشروع بناء المدمرة من الجيل المقبل بقيمة 21 مليار وون كوري، أي ما يعادل 17.6 مليون دولار.

هذا، ومن المقرر تصميم المدمرة الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 كي يتسنى البدء في بنائها في عام 2024.

المصدر: نوفوستي