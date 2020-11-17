إسرائيل تحذر دمشق بعد العثور على حقل عبوات ناسفة في الجولان السوري المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، العثور على حقل للعبوات الناسفة في الجولان السوري المحتل.

وحمل الجيش الإسرائيلي سوريا المسؤولية عن "أي عمل تخريبي" ينطلق من أراضيها، مضيفا أنه "لن يتسامح مع كل محاولة من شأنها المساس بالسيادة الإسرائيلية".

وقال في بيان إن قوات الهندسة قامت بتفكيك العبوات الناسفة بالقرب من المنطقة، التي سبق وأحبط فيها الجيش الإسرائيلي محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر.

المصدر: RT