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الاستخبارات التركية تقتل قياديا في "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق

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الاستخبارات التركية تقتل قياديا في
Reuters
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أفادت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية حيدت (قتلت) شخصا قالت إنه "مسؤول جمارك سنجار" في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية نفذتها شمالي العراق.

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وقالت المصادر، إن "تحييد" عرفان آقجان، الملقب بـ "آزاد هاشات"، جاء نتيجة متابعة من الاستخبارات التركية، بعد أن تبين بأنه مسؤول "جمارك سنجار" في الحزب.

وأفادت المصادر أن عرفان آقجان "مدرج على النشرة الرمادية للمطلوبين لدى السلطات التركية".

وأشارت إلى أن الاستخبارات التركية نفذت العملية في الثامن من نوفمبر الجاري.

المصدر: الأناضول

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