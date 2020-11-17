رئيس "سامسونغ" مات منذ نحو شهر..ثروته من الأسهم ما زالت حية وارتفعت إلى 18,1 مليار دولار

ارتفعت قيمة تركة لي كون-هي، الرئيس الراحل لمجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية من الأسهم، أمس الاثنين، لأول مرة إلى أكثر من 20 تريليون وون، ما يعادل 18,1 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد "الارتفاع الكبير في أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونغ للإلكترونيات"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، بنسبة 14%، مقارنة بالعام 2019، حيث لم تكن تلك الثروة تتعدى سقف 17,6 تريليون وون.

إقرأ المزيد

رئيس الشركة الراحل توفي يوم 25 أكتوبر الماضي بعد معاناة طويلة مع مرض ألم به إثر تعرضه لأزمة قلبية عام 2014 أقعدته الفراش، فيما بقيت ثروته من الأسهم حية ترزق وتتطور بحيوية كبيرة حتى بلغت اليوم لأول مرة 20,08 تريليون وون، حسب معطيات نشرة "تشيبول دوت كوم" الاقتصادية.

ثروة هذا الثري الكوري الجنوبي من الأسهم تتوزع على 5 شركات فروع لمجموعة سامسونغ العملاقة، من بينها شركة "سامسونغ للإلكترونيات" التي تعد أكبر مؤسسة صناعية متخصصة في الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة عبر العالم.

المصدر: وكالة يونهاب