 
مباشر

الخارجية الصينية تعلق على إنقاذ دبلوماسي بريطاني فتاة صينية من الغرق

أخبار العالم

الخارجية الصينية تعلق على إنقاذ دبلوماسي بريطاني فتاة صينية من الغرق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p66n

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إنقاذ القنصل العام البريطاني في مدينة تشونغتشينغ بوسط البلاد، فتاة صينية من الغرق، بأنه "عمل بطولي".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. دبلوماسي بريطاني في الصين ينقذ طالبة من الغرق
بالفيديو.. دبلوماسي بريطاني في الصين ينقذ طالبة من الغرق

وقد أضحى ستيفن إليسون، القنصل العام البريطاني في تشونغتشينغ، بطلا في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بعد أن أنقذ طالبة كادت أن تغرق في نهر، يوم السبت.

وجرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في وسائل الإعلام الصينية وشبكات التواصل الاجتماعي، يظهر كيف تزحلقت فتاة فجأة على الحجارة وسقطت في النهر، وبدأت في الغرق، وسادت حالة من الارتباك في المكان، ولكن من بين كل من كانوا على الشاطئ، هرع أجنبي فقط لإنقاذ الفتاة.

سبح بسرعة إلى الفتاة الغارقة، وبعد ذلك تم إلقاء طوق نجاة من الشاطئ في الماء. وبعد بضع دقائق، بمساعدة آخرين على الشاطئ ، تم انتشال الفتاة من الماء، وبعد وقت قصير استعادت وعيها، وتبين أن الأجنبي هو القنصل العام البريطاني الجديد في مدينة تشونغتشينغ الصينية، ويبلغ من العمر 61 عامًا.

وقال تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي: "هذا حدث جيد جدا. لقد شاهدت هذا الفيديو، وسلوك القنصل العام البريطاني البطولي يستحق إعجابنا".

وغردت السفارة البريطانية في الصين بدورها قائلة إنها "فخورة للغاية" بإيليسون، الذي قفز في النهر لإنقاذ الطالبة الصينية الغارقة.

وإلى جانب التعليقات الإيجابية حول الأجنبي الشجاع الذي اكتفى بخلع حذائه، وقفز إلى الماء دون تردد، ظهرت انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت كل من وقف على الشاطئ، وصوّر مقطع فيديو، ولم يحاول مد يد المساعدة للفتاة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا