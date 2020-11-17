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قتيلان وجرحى في انفجار داخل مصنع للمعادن في أسدود الإسرائيلية

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قتيلان وجرحى في انفجار داخل مصنع للمعادن في أسدود الإسرائيلية
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت مصادرعبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في انفجار اسطوانات غاز بمصنع في منطقة أسدود الإسرائيلية، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

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ولقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران بجروح في انفجار بمصنع للمعادن في منطقة أسدود، وقالت صحيفة أن الشرطة تحقق في اشتباه في وقوع حادث عمل.

وبحسب تحقيق أولي فقد انخرط القتيلان الاثنان في عملية لحام وقع خلالها عطل أدى إلى انفجار خزان غاز.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انفجار داخل مصنع في المنطقة الصناعية أسدود، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، حيث تواجد بمكان الانفجار 4 أشخاص، وأعلن الطاقم الطبي وفاة عاملين على الفور، وهما بالأربعينيات من العمر.

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لعاملين آخرين في الأربعينيات من العمر وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام+معا

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