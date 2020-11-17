ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث تم تسجيل 14419 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات المعهد، تم تسجيل 14419 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في ألمانيا منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 815746 إصابة.

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وكشفت بيانات المعهد أيضا تسجيل 267 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12814.

وفرضت سلطات ألمانيا هذا الشهر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق" لكبح الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا. وأثناء إغلاق الحانات والمطاعم، ظلت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.

المصدر: وكالات