في أقل من شهرين.. 6 حالات انتحار في صفوف الأطفال بمحافظة خوزستان الإيرانية

سجلت في مدينة رامهرمز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حالة انتحار طفلة، هي السادسة منذ بدء العام الدراسي، في سبتمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طفلة في الخامسة عشر من عمرها، شنقت نفسها، لعدم سماح أهلها لها باقتناء حاسوب لوحي أو جوال، لمتابعة دراستها عن بعد، في ظل إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رحيم رستمي، مدير دائرة التربية والتعليم، إن حالات انتحار الأطفال مؤخرا في المحافظة، تعود إلى "خلافات عائلية، وتعصبات عمياء، والغزو الفكري، وعدم الاستجابة لمتطلبات الحياة".

وأضاف أن أربعة آلاف تلميذ على الأقل من أصل سبعة وعشرين ألفا في المدينة، محرومون من اقتناء الهواتف الجوالة لمتابعة دراستهم.

وأعلن محافظ المدينة آرش قنبري، تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حالات انتحار الأطفال مؤخرا في المحافظة، مكونة من خبراء من الشرطة، والطوارئ الاجتماعية، وأطباء، وإدارتي المحافظة والتربية والتعليم.

ودعا قنبري في رسالة رسمية موجهة إلى دائرة وزارة الإرشاد والثقافة في المحافظة، وسائل الإعلام والصحفيين المحليين، إلى تجنب نشر أخبار حالات الانتحار حتى انتهاء التحقيقات.

المصدر: RT