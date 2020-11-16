ميركل تعلق على إعلان "موديرنا" عن فاعلية لقاحها

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن النسبة التي أعلنتها شركة "موديرنا" لفاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا وبلغت 94%، "إشارة جيدة جدا".

وبشأن اجتماع القيادة الاتحادية مع قادة الولايات الألمانية الذي بحث تشديد إجراءات الإغلاق في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، أكدت ميركل أن الاجتماع لم يثمر عن أي قرار.

وأضافت أنه تقرر عقد اجتماع جديد يوم 25 نوفمبر الجاري للبت في القضية، مشيرة إلى أن أغلبية قادة الولايات لم يرغبوا في تشديد الإجراءات قبل الأسبوع القادم.

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وقالت ميركل بهذا الصدد: "كان بوسعي أن أتصور فرض مزيد من القيود على الاختلاط اليوم، ولكن لم تكن هناك أغلبية لتأييد ذلك".

وأشارت إلى أن الإغلاق الجزئي المفروض في ألمانيا حتى الآن نجح بوقف النمو الأسي لعدد الإصابات، ولكن من الضروري تخفيض وتائر نمو عدد الإصابات لاحقا.

وقالت إن "القيود القائمة لم تقلب التوجه الحالي بعد، لكنها قد غيرت وتائر الإصابات الجديدة".

ودعت ميركل السكان إلى تقليص الاختلاط الاجتماعي إلى أدنى حد ممكن. وأشارت إلى أن الإجراءات ستتخذ في 25 نوفمبر ستكون أقوى وأطول أمدا.

المصدر: رويترز