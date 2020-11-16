الكونغرس الأمريكي يطلق برنامجا جديدا لاختبارات كورونا على المشرعين

أطلق بريان موناهان الطبيب المعالج في مبنى الكونغرس الأمريكي برنامجا لاختبار كورونا للمشرعين والعاملين في مجلس النواب، حيث عاد الكثير منهم إلى واشنطن للمرة الأولى منذ الانتخابات.

وقال موناهان إنه يعمل على إصدار بروتوكولات جديدة لفيروس كورونا في مبنى الكابيتول بسبب الارتفاع السريع في الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وتوجه الى المشرعين والموظفين في مكتب الكابيتول، مشددا على أن أي شخص منهم يريد أن يتوجه إلى العاصمة، عليه أن يخضع لاختبار كوفيد-19، ثم عليه أن يخضع لاختبار ثان بعد وصوله بـ3 إلى 5 أيام، موضحا أن مكتبه سيقوم باختبار مجاني ما بعد الوصول.

وبين موناهان أن أزواج وأطفال العاملين في الكونغرس، غير مؤهلين للاختبار المجاني في مبنى الكابيتول وسيحتاجون إلى إجراء اختبار في المراكز الإقليمية. كما يجب عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي خلال الفترة بين إجراء اختبار كورونا قبل وما بعد السفر الى العاصمة واشنطن.

المصدر: "The Hill"