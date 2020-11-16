"الصحة العالمية": سجلنا 65 إصابة بكورونا بين موظفينا في جنيف منذ بدء الجائحة

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأنها سجلت 65 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها في مقرها بجنيف منذ بدء الجائحة.

وقالت رئيسة الفريق الفني الخاص بمكافحة جائحة عدوى "كوفيد-19" في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "سجلت لدينا الأسبوع الماضي بعض الحالات التي حدثت بينها مخالطة... الجميع في تحسن، جميعهم لديهم أعراض طفيفة أو بدون أعراض".

بدوره، قال مساعد المدير العام للمنظمة للتعاملات المالية، راوول توماس، في رسالة وجهها للموظفين، إن تم تسجيل 5 إصابات جديدة بين صفوفهم، مبينا أن الحصيلة العامة للحالات بلغت 65.

والاثنين احتفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بخروجه من الحجر الصحي بعد مخالطته مريضا بفيروس كورونا أوائل نوفمبر.

المصدر: وكالات