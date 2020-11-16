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بريطانيا تحجز 5 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا"

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بريطانيا تحجز 5 ملايين جرعة من لقاح
Reuters POOL
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن المملكة المتحدة حجزت 5 ملايين جرعة من لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، على إثر إعلان الشركة عن نسبة فاعليته ضد الفيروس بـ94.5%.

وقال هانكوك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "عقدنا اليوم اتفاقا أوليا حول 5 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا".

وبشأن الوضع الوبائي في المملكة، قال الوزير إن هناك آلاف الأشخاص الذين يعانون مما وصفه بـ "الكوفيد الطويل الأمد"، حيث لا تزال أعراض المرض تؤثر على الحالة الصحية للأشخاص بعد فترة طويلة من إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأشار إلى أن الأعراض مثل الإرهاق وصعوبة التنفس والألم في العضلات والمشاكل العصبية، ترصد حتى عند الشباب وذوي الحالة الصحية القوية.

وأضاف أنه ستكون هناك شبكة من 40 مستشفى في بريطانيا للتعامل مع الآثار الطويلة الأمد لفيروس كورونا.

وبشأن إجراءات الإغلاق، أكد الوزير أنه من السابق لأوانه الحكم على تأثير فترة الإغلاق الثانية على وتائر انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك لم ينعكس على الأرقام بعد.

المصدر: رويترز

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