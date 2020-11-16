دبلوماسي أمريكي: عدم تزويد بايدن بملفات انتقالية يحتمل أن يكون كارثيا

اعتبر دبلوماسي أمريكي سابق أن فشل البيت الأبيض في تزويد فريق الرئيس المنتخب جو بايدن بملفات انتقالية يحتمل أن يكون كارثيا.

وقال ديفيد أدلمان، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في سنغافورة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إنه "حتى الآن هذا الأمر لم يسبب ضررا كبيرا، إلا أن الوقت ما زال مبكرا".

وأضاف: "إذا استمر هذا الأمر لأسابيع أو لأكثر من شهر، فأعتقد أنه قد يسبب ضررا كبيرا، لأنه من المهم أن يحصل بايدن ونائبته كامالا هاريس على الإحاطة الرئاسية اليومية".

وشدد أدلمان على أنه "في الأسبوعين المقبلين، سنصل إلى النقطة التي سيحتاجون فيها إلى الإحاطات السرية للغاية من أجل القيام بعملهم والاستعداد لنقل السلطة".

المصدر: "The Hill"