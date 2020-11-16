وزير الخارجية الإيراني ينعى وزير الخارجية السوري المعلم

بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء يوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، أعرب فيها عن تعازيه في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال ظريف: "تلقيت نبأ وفاة المرحوم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسوريين المغتربين ببالغ الحزن والأسى".

وجاء في برقية وزير الخارجية الإيراني: "أود أن أعبر عن تعازي لمعاليكم ولأسرة الفقيد وزملائي في وزارة الخارجية السورية على هذه الخسارة".

وأكد أن المعلم قام خلال حياته بدور هام في خدمة بلاده والدفاع عن أمنها ومصالحها القومية.

وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: RT