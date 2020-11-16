صحفية صينية تواجه عقوبة السجن لكشفها تفشي كورونا في ووهان

تواجه صحفية صينية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بعد أن كشفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان.

واحتجزت الشرطة الصحفية تشانغ تشان، في مايو الماضي لـ"إثارتها الخلافات والمتاعب"، بعد انتقدت حكومة ووهان بسبب تعاملها مع الأزمة.

وتم توجيه الاتهام رسميا إلى المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما، من قبل المدعين العامين في شنغهاي بزعم نشر معلومات كاذبة، وفقا لأوراق المحكمة المتداولة على الإنترنت.

المصدر: "ديلي ميل"