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شرطة بنغلادش تشكل فريقا من النساء لمكافحة الانتهاكات الإلكترونية بحق المرأة

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شرطة بنغلادش تشكل فريقا من النساء لمكافحة الانتهاكات الإلكترونية بحق المرأة
Reuters
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أعلنت الشرطة في بنغلادش اليوم الاثنين، أنها شكلت وحدة من النساء للتعامل مع تزايد جرائم الإنترنت والانتهاكات التي تستهدف المرأة.

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وقال المفتش العام بالشرطة بينظير أحمد: "لدينا عدة فرق تعمل على جرائم الإنترنت في الشرطة... لكن أغلب النساء لا ترغبن في الاقتراب منها، لذلك شكلنا وحدة من النساء فقط".

وأضاف: " نعتقد أن النساء سيكن أكثر ارتياحا في الحديث مع فريق من النساء فقط.. الوحدة لن تكشف عن أسماء المبلغات".

وتقول الشرطة إن النساء يمثلن أغلب ضحايا 6100 قضية رفعت لمنع الانتهاكات الإلكترونية في بنغلادش.

وتأمل الشرطة أن تشجع هذه الوحدة المزيد من النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية التي تشمل نشر صور أو مقاطع فاضحة لهن على الإنترنت دون موافقتهن واختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن عبر الإنترنت.

المصدر: رويترز

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